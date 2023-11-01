01.11.2023
В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал
01.11.2023
Проверку по факту ДТП с микроавтобусом рядом со Степным проводит СКР
01.11.2023
На трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись грузовики, есть пострадавший
01.11.2023
В Челябинске второго ноября трамваи возобновят движение по Каслинской и Свердловскому тракту
01.11.2023
В садик Троицка поставили подозрительное сливочное масло
01.11.2023
Озерчанам больше не нужно ездить к челябинским травматологам – у Озерска есть свои опытные специалисты
В Челябинскую область придет потепление
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023