В Челябинскую область придет потепление

В Челябинской области в четверг, второго ноября, ожидается потепление.

Ночью синоптики обещают минус два-плюс три градуса, на крайнем юге региона ночной воздух может прогреться до плюс шести градусов. Днем столбики термометров будут показывать два-семь градусов выше нуля, в южной части области и вовсе ожидается семь-12 градусов тепла.

Ветер второго ноября – южной четверти, скорость – четыре-девять метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ночью четверга, по прогнозу Челябинского Гидрометцентра, - облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, на севере - до умеренных; гололедные явления. Днем второго ноября - облачно с прояснением, в северных районах местами небольшой дождь.

В Челябинске ночью обещают небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Днем в столице Южного Урала – преимущественно без осадков.

В ночное время в областном центре обещают минус один-плюс один градус. Днем - четыре-шесть градусов выше нуля. Ветер южной четверти, скорость - пять-десять метров в секунду.

В народном календаре второе ноября – Артемьев день. С ним связан ряд погодных примет. Так, наши предки верили, что ветки деревьев, покрытые инеем, сулят плохой урожай летом. Воющие волки «обещали» скорые заморозки. Опавшие иглы лиственницы свидетельствовали о том, что снегопад не за горами. Затяжные западные ветры считались предвестниками длительных осадков.