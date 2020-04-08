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В четверг в Челябинской области немного потеплеет

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 15:28
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 9 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 5 минут, заход - в 19 часов 47 минут. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 9 апреля - Матрена Настовица, Полурепица.

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог – ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

Именины в этот день: Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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