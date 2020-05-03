В понедельник в Челябинской области днем – тепло, ночью и утром - заморозки
В понедельник, четвертого мая, в Челябинской области ожидается ясная и ветреная погода без осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью и утром в большинстве районов ожидаются заморозки в воздухе до минус градусов градусов, на поверхности почвы до минус пяти градусов.
В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).
Температура воздуха дне в Челябинске плюс 14-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.
Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.
Четвертого мая по народному календарю Проклов день. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. А по черемухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала - тем более жаркого лета ждали.
Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.
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