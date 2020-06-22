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В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 10:35
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 22 июня, большинстве районов области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность ( V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 10 градусов, влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, в горных районах прохладнее – до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 11 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 30 минут. Новолуние.

По народному календарю – Кириллин день.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. Начинала поспевать земляника.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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