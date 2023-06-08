В пятницу в Челябинской области – кратковременные дожди

В пятницу, девятого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные. В Челябинске – слабый дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 17-22 градуса.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 13 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю девятого июня – Федорин день.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье. В этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Именины в этот день: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.