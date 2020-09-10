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В пятницу в Челябинской области – тепло и местами дожди

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 18:57
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Автор: 
Любовь Юрина

В пятницу, 11 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируют температуру воздуха плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 19-24 градуса, в горах и низинах – до плюс 15 градусов.

Ветер южной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 15 минут, заход - в 19 часов 27 минут. Долгота светового дня - 13 часов 12 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иван Постный.

Наступает большой поворот в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — подмечали люди.

По поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.

Именины: в этот день Иван.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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