В пятницу в Челябинской области тепло и местами дожди

В пятницу, 6 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно понизится и достигнет 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных значений. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 8 минут, заход - в 17 часов 8 минут. Долгота светового дня - 9 часов. Луна убывающая.

По народному календарю – Скорбящая Божья Мать, Светец. На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец - отрада девиц», — говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее избавить от скорби и болезней.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.