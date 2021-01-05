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В Сочельник в Челябинской области мороз и снег

В среду, шестого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами до умеренного

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на шестое января в Челябинске – минус 19-21 градус, по области – минус 16-21 градус, при прояснении - до минус 26 градусов, на крайнем западе теплее – минус 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 14-16 градусов. По области – минус 11-16 градусов, на крайнем западе - до минус шести градусов.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 762 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 41 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 23 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю - Сочевник, или Сочельник.

По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля - урожай хлеба, черные тропинки на снегу - урожай гречи. Говорили, если Млечный Путь полон звезд - погода будет солнечной.

Именины в этот день: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.