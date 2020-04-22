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В среду в Челябинской области грозы, падение давления и усиление ветра

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:11
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 22 апреля, в Челябинской области ожидается небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, местами грозы. Атмосферное давление резко снизится, ветер усилится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируется плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов. По области – плюс 13-18 градусов, в горах прохладнее - плюс 8-13 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится на 16 единиц - до 726 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 34 минуты, заход - в 20 часов 14 минут. Долгота светового дня – 14 часов 39 минут. Новолуние.

По народному календарю – Вадим Ключник.

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Именины в этот день: Вадим, Гавриил.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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