В среду в Челябинской области сохраняется жара

В среду, 10 июня, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода на фоне повышенного атмосферного давления, без осадков. Такие условия формируют погоду спастического типа (духота с перегревом), которая неблагоприятна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность ( IV класс горимости по региональной шкале), в крайних южных районах местами сохраняется, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность ( V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 22 градуса, влажность воздуха 56%, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 31-33 градуса, по области – плюс 29-34 градуса. Ночью – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 12 минут, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня - 17 часов 23 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю 10 июня Никита Гусятник. На Никиту обращали внимание на погоду. Если день выдавался тихим - ждали к осени хорошего урожая.

Именины в этот день: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.