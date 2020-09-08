ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В среду в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 16:42
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 9 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер южный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 11 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Луна стареющая.

По народному календарю – Два Пимена.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Погода
Вчера, 16:27
Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Погода
04.09.20 17:43
Выходные в Челябинской области будут теплыми
Погода
02.09.20 15:36
В четверг в Челябинской области жарко и преимущественно без осадков
Погода
16.06.20 22:52
В среду в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы
01.09.20 15:53
Второй день осени в Челябинской области будет теплым и ветреным
31.08.20 17:11
День знаний в Челябинской области будет очень теплым
31.08.20 09:21
В последний месяц лета жара покинула Челябинскую область
28.08.20 15:32
В Челябинской области в выходные будет жарко и сухо
27.08.20 13:28
В пятницу в Челябинскую область придет 30-градусная жара
26.08.20 15:41
В Челябинской области становится все теплее
25.08.20 15:57
В Челябинской области сохраняется теплая, комфортная погода
24.08.20 15:06
Синоптики обещают жителям Челябинской области потепление
21.08.20 15:23
Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в выходные
20.08.20 15:44
В Челябинской области сохраняется пасмурная, прохладная погода

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 15:44
Девочек и мальчиков в Челябинской области впервые привьют от вируса папилломы человека
Культура
Сегодня, 17:30
В Челябинском театре оперы и балета готовятся к премьере оперы «Садко»
Новости
Сегодня, 17:29
Спорт
Копейчанин завоевал «золото» чемпионата России по кикбоксингу
Сегодня, 17:15
Общество
Концепцию магнитогорского «Притяжения» разработает российская компания Ascreen
Сегодня, 16:49
Общество
«Кванториум» открыл детям Еманжелинска мир высоких технологий и новых возможностей
Сегодня, 16:37
Культура
Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»
Сегодня, 16:19
Экономика
ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
погода
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика