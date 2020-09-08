В среду в Челябинской области тепло и без осадков

В среду, 9 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер южный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 11 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Луна стареющая.

По народному календарю – Два Пимена.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.