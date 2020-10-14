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В среду в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 00:09
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Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 14 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В южных и восточных районах местами высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах – до минус трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 21 минуту, зайдет в 17 часов 58 минут. Долгота светового дня – 10 часов 37 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 14 октября Покров.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока - ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег - его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда - зима».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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