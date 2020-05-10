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В воскресенье в Челябинской области жара и возможны грозы

Погода
Сегодня, 11:09
Автор: 
Олеся Денисова

В воскресенье, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Сохраняется аномальная жара.

На всей региона - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 41%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов. По области – плюс 23-28 градусов. Ночью – плюс 9-14 градусов, в низинах – плюс 9-9 градусов.

Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днём местами порывы 15-18 метров в секунду. Грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями и ослабленной нервной системой.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 4 часов 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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