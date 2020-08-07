В выходные в Челябинской области обещают похолодание

В выходные на Южном Урале обещают долгожданное похолодание. Измученные аномально высокими для августа температурами жители региона смогут вздохнуть с облегчением.

Так, днем субботы, восьмого августа, по данным челябинского Гидрометцентра, столбики термометров будут показывать +23, +28 градусов Цельсия (на востоке региона воздух прогреется до +31).

В дневное время воскресенья, девятого августа, южноуральцам обещают еще большее понижение температуры – до +18, +23 градусов (в восточной части Челябинской области – до +27).

В ночь с пятницы на субботу синоптики прогнозируют довольно теплую погоду: +14, +19 градусов. Воскресной ночью похолодает до +12, +17 градусов.

Субботу жителям региона обещают облачную – с прояснениями, и дождливую. В отдельные районы придут грозы. Прогноз одинаков и для ночного, и для дневного времени.

В воскресенье на Южном Урале также будет облачно с прояснениями. Второй выходной на этой неделе тоже окажется дождливым. Местами осадки ожидаются сильные. В отдельных районах области в воскресенье будет грохотать гром и сверкать молнии.

В субботу обещают восточный и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. При грозах его порывы усилятся до 14-ти м/с.

Скорость ветра в воскресенье обещают аналогичную, сменится лишь его направление – на северо-восточное.

В Челябинске ночью субботы будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем к прогнозу о кратковременных осадках добавляется вероятность грозы.

«Облачно с прояснениями», а также небольшой дождь синоптики обещают челябинцам и ночью воскресенья. В дневное время в столице Южного Урала быть грозе и временами - дождям.

Ночью субботы столбики термометров остановятся в Челябинске на отметках в +17, +19 градусов, днем – поднимутся до отметок: +28, +30.

Воскресной ночью челябинцам обещают +15, +17 градусов. Днем - +23, +25.