ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В выходные в Челябинской области обещают похолодание

Погода
Сегодня, 13:28
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В выходные на Южном Урале обещают долгожданное похолодание. Измученные аномально высокими для августа температурами жители региона смогут вздохнуть с облегчением.

Так, днем субботы, восьмого августа, по данным челябинского Гидрометцентра, столбики термометров будут показывать +23, +28 градусов Цельсия (на востоке региона воздух прогреется до +31).

В дневное время воскресенья, девятого августа, южноуральцам обещают еще большее понижение температуры – до +18, +23 градусов (в восточной части Челябинской области – до +27).

В ночь с пятницы на субботу синоптики прогнозируют довольно теплую погоду: +14, +19 градусов. Воскресной ночью похолодает до +12, +17 градусов.

Субботу жителям региона обещают облачную – с прояснениями, и дождливую. В отдельные районы придут грозы. Прогноз одинаков и для ночного, и для дневного времени.

В воскресенье на Южном Урале также будет облачно с прояснениями. Второй выходной на этой неделе тоже окажется дождливым. Местами осадки ожидаются сильные. В отдельных районах области в воскресенье будет грохотать гром и сверкать молнии.

В субботу обещают восточный и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. При грозах его порывы усилятся до 14-ти м/с.

Скорость ветра в воскресенье обещают аналогичную, сменится лишь его направление – на северо-восточное.

В Челябинске ночью субботы будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем к прогнозу о кратковременных осадках добавляется вероятность грозы.

«Облачно с прояснениями», а также небольшой дождь синоптики обещают челябинцам и ночью воскресенья. В дневное время в столице Южного Урала быть грозе и временами - дождям.

Ночью субботы столбики термометров остановятся в Челябинске на отметках в +17, +19 градусов, днем – поднимутся до отметок: +28, +30.

Воскресной ночью челябинцам обещают +15, +17 градусов. Днем - +23, +25.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
30.07.20 15:50
В Челябинской области ожидаются грозы, сильный ветер и град
28.07.20 14:35
В среду в Челябинской области тепло и местами дожди
27.07.20 16:19
Во вторник в Челябинской области тепло, небольшие дожди и грозы
27.07.20 09:52
Понедельник в Челябинской области будет дождливым
24.07.20 18:15
В выходные в Челябинской области тепло и дождливо
24.07.20 10:05
В пятницу в Челябинской области тепло и грозы
23.07.20 09:46
В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, дожди
22.07.20 09:49
В среду в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы
21.07.20 10:06
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
20.07.20 09:12
В понедельник в Челябинской области обещают сильные дожди, грозы, град

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 12:39
Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования
Общество
Сегодня, 12:11
Карантин не отменяется
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 23 августа
Новости
Сегодня, 13:34
Федерация
Квартирная копилка: в России хотят ввести спецвклады на жилье
Сегодня, 13:32
Федерация
России предложили отменить налог на отечественные авто
Сегодня, 13:30
Происшествия
У экс-главы Копейска появился шанс выйти на свободу по УДО
Сегодня, 12:49
Происшествия
Одноногий инвалид из Бакала облил спиртом собутыльницу и поджег ее
Сегодня, 11:15
Происшествия
Жительница Магнитогорска отдала мошенникам два миллиона рублей за снятие порчи с помощью яйца
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
В выходные в Челябинской области обещают похолодание
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика