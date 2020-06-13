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В выходные в Челябинской области жара спадет, ветер усилится

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 00:14
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 13 и 14 июня, в Челябинской области температура воздуха понизится, ветер усилится, в субботу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу синоптики обещают плюс 12-17 градусов, в горах и низинах – плюс 5-10 градусов. Воскресная ночь будет прохладнее – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в субботу жара еще сохранится на юге области – воздух прогреется до плюс 22-27 градусов, по области – плюс 17-22 градуса. В воскресенье на всей территории столбик термометра не поднимется выше плюс 18-23 градусов.

Ветер в субботу северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. В воскресенье – северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение выходных оно будет расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

В субботу, 13 июня, по народному календарю Еремей Распрягальник.

В этот день слушали кукушку. Если она часто и громко кукует - погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.

Именины в этот день: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.

В воскресенье, 14 июня, по народному календарю Устин - Брусничные губы. На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина - рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым - это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. Именины в этот день: Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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