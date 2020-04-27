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Во вторник в Челябинской области тепло и дождливо

Погода
Сегодня, 13:32
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 28 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-17 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 19 минут, заход – в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 апреля – Пудов день.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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