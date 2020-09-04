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Выходные в Челябинской области будут теплыми

Погода
Сегодня, 17:43
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода в дневные часы, заморозки ночью и утром, местами в субботу пройдут дожди. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 13-18 градусов. В воскресенье немного потеплеет – плюс 16-21 градус. Ночью – плюс 2-8 градусов, в горах и низинах местами заморозки до минус четырех градусов.

Ветер северо-западный, северный 3-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в выходные оно будет понижаться и достигнет 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 5 сентября, по народному календарю Луп Брусничник.

К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лен лупится», — говорили люди. Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», — шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».

Именины в этот день: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.

В воскресенье, 6 сентября, – Евтихий Тихий.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины в этот день: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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