Алексей Текслер о новом сенаторе: Я хочу, чтобы женщины приходили в челябинскую политику
Политика
Сегодня, 16:29
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, почему выбрал Маргариту Павлову своим представителем в Совете Федерации РФ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил три причины, по которым было принято решение, что представлять Челябинскую область в Совете Федерации будет уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Как отметил губернатор региона, объясняя, почему новым сенатором станет именно Маргарита Павлова, что он очень хотел бы, чтобы женщины приходили в челябинскую политику. Политика с женским лицом - это то, что, как ему кажется, необходимо такому серьезному индустриальному региону. 

«Кроме того, Маргарита Николаевна - человек с очень большим опытом. В курсе нужд жителей, в том числе детей. Была уполномоченным по правам ребенка, потом по правам человека. Этот ее опыт важен для того, чтобы защищать права и интересы челябинской области, каждого ее жителя. Она также  хорошо знает нормотворчество. Это тоже часть работы, которой она занималась. По совокупности этих трёх причин я принял решение, чтобы Маргарита Николаевна представляла регион в совете федерации», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня, 20 сентября, сразу после официального вступления в должность губернатора Челябинской области, Алексей Текслер назвал фамилию нового сенатора от Челябинской области. Им стала уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Она сменит на этом посту Ирину Гехт, которая досрочно сложила свои полномочия в связи с переходом на работу в правительство региона.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
Отправить новость
Губернатор и правительство Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:33
Алексей Текслер: Играю на гитаре и люблю бардовские песни
Политика
Сегодня, 15:01
Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области
Политика
Сегодня, 13:05
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Политика
Сегодня, 12:44
Новак уверен, что Текслер будет 24 часа в сутки служить народу
Сегодня, 11:05
Началась инаугурация Алексея Текслера
17.09.19 21:34
«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов в Думу Челябинска
16.09.19 19:50
Алексей Текслер получил удостоверение губернатора Челябинской области
16.09.19 11:29
Мошаров попрощался с Котовой и челябинскими чиновниками
16.09.19 11:24
Общественность просит включить в состав новой городской думы Челябинска беспартийного активиста
12.09.19 12:31
Станислав Мошаров о своем уходе: Надо идти дальше, делать больше
12.09.19 10:23
Станислав Мошаров покидает пост председателя гордумы Челябинска
11.09.19 16:02
В правительстве Челябинской области новое назначение
11.09.19 10:31
Алексей Текслер назвал дату своей инаугурации и обозначил ряд первоочередных задач
10.09.19 17:56
Конкурс на должность министра промышленности Челябинской области выиграл Павел Рыжий
Политика
Сегодня, 11:28
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
Политика
Сегодня, 16:04
«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска
Новости
Сегодня, 15:23
Общество
В выходные Советский район Челябинска останется без света
Сегодня, 15:05
Общество
Дорожники продолжают бороться с последствиями ураганного ветра
Сегодня, 14:39
Происшествия
В Челябинске самосвал вылетел на остановку и сбил пешехода
Сегодня, 14:28
Происшествия
Насильника и убийцу приговорили к пожизненному сроку
Сегодня, 13:22
Общество
Жители Челябинска не могут попасть к психотерапевтам
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:05
Политика
Началась инаугурация Алексея Текслера
09.09.19 14:25
Политика
Владимир Мякуш: Мы восприняли победу Алексея Текслера очень позитивно и с большими надеждами
08.09.19 14:03
Политика
Явка избирателей выше, чем на прошлых выборах
08.09.19 13:53
Политика
Выборы губернатора Челябинской области контролируют независимые наблюдатели
06.09.19 16:39
Политика
Обертас проверил готовность СИЗО Челябинска к выборам губернатора
Теги
Алексей Текслер
Маргарита Павлова
Совет Федерации
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика