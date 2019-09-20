Алексей Текслер о новом сенаторе: Я хочу, чтобы женщины приходили в челябинскую политику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, почему выбрал Маргариту Павлову своим представителем в Совете Федерации РФ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил три причины, по которым было принято решение, что представлять Челябинскую область в Совете Федерации будет уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Как отметил губернатор региона, объясняя, почему новым сенатором станет именно Маргарита Павлова, что он очень хотел бы, чтобы женщины приходили в челябинскую политику. Политика с женским лицом - это то, что, как ему кажется, необходимо такому серьезному индустриальному региону.

«Кроме того, Маргарита Николаевна - человек с очень большим опытом. В курсе нужд жителей, в том числе детей. Была уполномоченным по правам ребенка, потом по правам человека. Этот ее опыт важен для того, чтобы защищать права и интересы челябинской области, каждого ее жителя. Она также хорошо знает нормотворчество. Это тоже часть работы, которой она занималась. По совокупности этих трёх причин я принял решение, чтобы Маргарита Николаевна представляла регион в совете федерации», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня, 20 сентября, сразу после официального вступления в должность губернатора Челябинской области, Алексей Текслер назвал фамилию нового сенатора от Челябинской области. Им стала уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Она сменит на этом посту Ирину Гехт, которая досрочно сложила свои полномочия в связи с переходом на работу в правительство региона.