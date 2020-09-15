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Челябинский облизбирком подведет окончательные итоги выборов в ближайшие дни

Политика
Сегодня, 18:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В ближайшие дни избирательная комиссия Челябинской области подведет окончательные итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона седьмого созыва.

А пока облизбирком принимает от окружных избирательных комиссий протоколы территориальных избиркомов об итогах голосования на выборах депутатов регионального парламента по единому округу. Протоколы проверяют члены облизбиркома с правом решающего голоса.

На 13 часов 15 сентября приняты протоколы об итогах голосования избирателей от 13 из 30 окружных комиссий Челябинска и Челябинской области.

«После приема этих протоколов и внесения данных, в ближайшее время у нас есть обязанность подвести итоги и принять соответствующее законное решение. Мы это планируем сделать на этой неделе, ориентировочно в среду - четверг», - рассказал председатель избирательной комиссии области Сергей Обертас.

Напомним, шесть политических партий (из девяти, участвовавших в выборах в областной парламент) преодолели пятипроцентный барьер и будут допущены к распределению мандатов.

«На основании первых экземпляров протоколов окружных комиссий об итогах выборов Избирательная комиссия Челябинской области определит результаты по единому округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

Установление общих результатов по итогам выборов произойдет не позднее 24 сентября 2020 года. На этот день назначено первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва.

Фото Облизбиркома

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Избирательная комиссия Челябинской области
Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области
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