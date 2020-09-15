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Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области

Политика
Сегодня, 10:52
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Автор: 
Любовь Юрина

Шесть избирательных объединений преодолели пятипроцентный барьер и будут участвовать в распределении мандатов депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

В облизбиркоме напомнили, на депутатские мандаты могут претендовать только те партии, которые набирают пять и более процентов голосов избирателей. Набравшие меньше процентов мандаты не получают.

На выборах депутатов ЗСО не преодолели пятипроцентный барьер три из девяти участвовавших избирательных объединений. Это региональное отделение партии «За правду» в Челябинской области (за них проголосовало 18 тысяч 294 южноуральцев или 2,08% пришедших на выборы избирателей), отделение партии «Партия роста» (за них отдали свои голоса 14  тысяч 844 избирателей или 1,69%), региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» (6 тысяч 283 избирателей, 0,71%).

Преодолели барьер на выборах в Законодательное Собрание седьмого созыва по единому округу шесть избирательных объединений.

По данным ГАС «Выборы», «Единая Россия» набрала 42,59% голосов, за нее проголосовало 374 тысячи 273 избирателя (по предварительным данным результат был чуть выше - 43,67%). Единороссы сохранят большинство в новом составе парламента.

На втором месте «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 14,79% пришедших на участки южноуральцев или 129 тысяч 937 человек.

Замыкает тройку КПРФ, получив поддержку 104 тысяч 263 жителей области или 11,86%.

Еще одна парламентская партия – ЛДПР – получила в свою поддержку 99 тысяч 380 голосов избирателей, (11,31% голосов).

В седьмом созыве будут представители двух малых партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (ее кандидатов поддержали 50 тысяч 100 избирателей, отдано 5,70% голосов) и «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» (набрала 5,36% голосов, проголосовало 47 тысяч 59 избирателей).

Всего в выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва приняли участие 881 тысяча 425 избирателей.

Такие данные озвучила Челябинская областная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

Как уточнили агентству в облизбиркоме, на избирательные участки пришло 33,9% избирателей, включенных в списки для голосования. При этом приняли участие в голосовании 33,8% (часть бюллетеней оказалось испорчено). По предварительным данным явка составляла 32,75%.

«Серьезных нарушений, поступивших в ходе проведения Единого дня голосования на территории Челябинской области, которые способны повлиять на результаты выборов, не выявлено, все прошло в рабочем режиме», - сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Общие результаты по итогам выборов будут подведены не позднее 24 сентября 2020 года.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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