«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Евгения Тефтелева
Политика
Сегодня, 18:01
Автор: 
Любовь Юрина

Партия «Единая Россия» приостановила членство бывшего главы Челябинска и Магнитогорска , экс-вице-губернатора Евгения Тефтелева, обвиняемого в получение взятки.

Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря 2019 года в Магнитогорске. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). На следующий день суд избрал в отношении экс-главы Челябинска меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 году.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Секретарь Челябинского регионального отделения партии Владимир Мякуш, решение о приостановлении членства Тефтелева в партии принято сегодня, 18 декабря на основании пункта 4.4.4 Устава ВПП «Единая Россия».

В ЕР уточнили, приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела следственными органами СК РФ по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного Тефтелевым преступления. Если его вина будет доказана, то после вынесения судом вердикта экс-главу исключат из партии. Если все обвинения будут сняты, то его вновь восстановят в рядах единороссов.

Свидетелем по этому уголовному делу проходит Сергей Селещук, дававший взятку Евгению Тефтелеву. Во вторник, 19 декабря, он был освобожден от должности руководителя комиссии по бюджету Челябинской городской думы. Вопрос о приостановке его членства в партии решит местное отделение «Единой России».

Автор: 
Любовь Юрина
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Евгений Тефтелев
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