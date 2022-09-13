Новое назначение в структуре правительства Челябинской области

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Зубарев.

Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Анатолий Зубарев с мая 2019 года и по настоящее время руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Напомним, руководит министерством общественной безопасности области 56-летняя Светлана Костина (с мая 2020 года – и.о. министра, с 23 августа 2021 года - министр). Первый заместитель министра - 65-летний генерал полиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Гусак (с ноября 2016 года – заместитель, с ноября 2021 года – первый зам).

Заместители министра – 61-летний полковник внутренней службы Валерий Устинов (с февраля 2018 года) и Светлана Клименок (с ноября 2021 года).