Общественность просит включить в состав новой городской думы Челябинска беспартийного активиста

В Челябинске «Единая Россия» может включить в думские списки своих кандидатов от Калининского района беспартийного депутата, городского активиста Николая Ольховского, который завоевал мандат в числе пятерых самовыдвиженцев, участвовавших в выборах восьмого сентября.

С просьбой о включении в Челябинскую городскую Думу самовыдвиженца Николая Ольховского к избранным в единый день голосования районным депутатам и местному политсовету партии «Единая Россия» обратилась общественная организация «Гражданский патруль».

Соответствующая петиция, опубликованная сегодня, 16 сентября, продиктована, по словам общественников, негативным отношением челябинцев к тому, что все места в городской думе могут занять представители одной партии (у «Единой России» 133 мандата из 170-ти). Отрицательная оценка жителей объясняется усталостью от минорной политики и длительным ожиданием ощутимых перемен в сфере городского комфорта и уюта.

Николай Ольховский - молодой преподаватель и программист, известный в Челябинске активной гражданской позицией в вопросах качества и доступности городской среды.

«Николай Ольховский ежедневно передвигается по городу на инвалидной коляске, если повезет - на общественном транспорте. И делает он это не ради социального эксперимента, как делали некоторые челябинские политики, а в силу непреодолимых жизненных обстоятельств, за рамки которых не выйдет никогда. Он, как никто другой, знает самые острые недостатки города, которые негативно отражаются на самочувствии и безопасности пожилых людей, молодых мам и семей с детьми, пешеходов и пассажиров общественного транспорта», - говорится в тексте петиции.

В данном случае, считают в общественной организации, законный интерес жителей Челябинска выражается в желании видеть в городской Думе достойных кандидатов. Горожане ратуют за то, чтобы списки формировались не по партийным предпочтениям, а исходя из индивидуальных качеств и возможностей избранных депутатов (девятого сентября, после завершения избирательной кампании, председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш выразил надежду, что удастся подобрать работоспособный состав новой городской Думы).

Николай Ольховский, будучи действительно неравнодушным к проблемам родного города человеком, ранее вошел в состав муниципальных комиссий по транспорту и дорожному хозяйству, лично участвовал в формировании доступной среды. Авторы петиции считают, что его гражданская позиция, знания и опыт в решении городских проблем нужны современному Челябинску.

В первые утренние часы петицию «Гражданского патруля» подписали более ста человек.

СПРАВКА

В ближайшее время 49 из 170 избранных депутатов сформируют новую городскую Думу Челябинска. Согласно уставу, думские мандаты должны быть распределены поровну между всеми Советами путем избрания по семь человек от каждого представительного органа внутригородского района в соответствии с равной (независимо от численности населения районов), нормой представительства.