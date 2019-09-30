Павел Рыжий официально вступил в должность главы нового министерства Челябинской области
Политика
Сегодня, 17:30
Автор: 
Евгения Александрова

Павел Рыжий сегодня, 30-го сентября, официально вступил в должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Постановление о назначении, подписанное в понедельник главой региона Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Павел Рыжий с июля 2010-го по 16-е ноября 2012-го года занимал пост вице-губернатора, курировал социальную сферу. Уволился по собственному желанию. В июле 2013-го года был назначен проректором по общим вопросам Челябинского государственного университета.

В июле 2015-го года Павел Рыжий вновь вернулся во власть – его назначили первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. 28-го марта 2016-го года он покинул этот пост по собственному желанию. Спустя три с половиной года Павел Рыжий возглавил новое министерство.

Высокую должность он получил по результатам открытого конкурса, стартовавшего 12-го августа. Рыжий успешно прошел все три этапа конкурса, обошел более двух десятков претендентов на пост министра.

Автор: 
Евгения Александрова
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