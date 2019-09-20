Правительство Челябинской области ушло в отставку
Политика
Сегодня, 13:05
Сегодня, 20 сентября, после инаугурации нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера правительство Челябинской области ушло в отставку. Сейчас главе региона необходимо сформировать новую команду.
После официального вступления Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области члены правительства отправлены в отставку. Это техническая процедура. Новые назначения на ключевые посты в правительстве, как ожидается, будут объявлены на следующей неделе.
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