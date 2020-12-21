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В администрации Челябинска кадровые перестановки

В администрации Челябинска новые назначения. Начальником управления муниципальных закупок назначен Артем Колесников. Руководителем управления экологии и природопользования стал Иван Кинев.

Фамилии новых руководителей двух профильных управлений озвучила сегодня, 21 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова.

Начальником управления муниципальных закупок назначен Артем Колесников. Со второго ноября 2020 года он трудился в должности исполняющего обязанности руководителя данной структуры.

Артему Колесникову 40 лет, он родился в Кыштыме, закончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция, работал в налоговой службе Озерска и с 2013 года трудится в администрации.

«Опыт работы у него большой, нет никаких сомнений, что он со всеми поставленными задачами справится. Давайте пожелаем ему удачи», - сказала Наталья Котова.

Новый начальник и в управлении экологии и природопользования администрации города Челябинска - Иван Кинев.

Наталья Котова выразила уверенность, что Кинев быстро разберется с работой управления.