В администрации Челябинска кадровые перестановки

В администрации Челябинска новые назначения. Начальником управления муниципальных закупок назначен Артем Колесников. Руководителем управления экологии и природопользования стал Иван Кинев.
Фамилии новых руководителей двух профильных управлений озвучила сегодня, 21 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова.
Начальником управления муниципальных закупок назначен Артем Колесников. Со второго ноября 2020 года он трудился в должности исполняющего обязанности руководителя данной структуры.
Артему Колесникову 40 лет, он родился в Кыштыме, закончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция, работал в налоговой службе Озерска и с 2013 года трудится в администрации.
«Опыт работы у него большой, нет никаких сомнений, что он со всеми поставленными задачами справится. Давайте пожелаем ему удачи», - сказала Наталья Котова.
Новый начальник и в управлении экологии и природопользования администрации города Челябинска - Иван Кинев.
Наталья Котова выразила уверенность, что Кинев быстро разберется с работой управления.