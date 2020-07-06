В Челябинске начался прием документов от желающих возглавить Центральный район

В Челябинске сегодня, шестого июля, стартовал конкурс по отбору кандидатур на пост главы Центрального района.

Документы принимаются до 17-го июля. Решение, кому руководить районом в ближайшие годы, будут принимать члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли районные и городские депутаты.

В настоящее время районную администрацию возглавляет Виктор Ереклинцев. Срок его полномочий истекает в августе этого года. Пока точно не известно, будет ли он участвовать в конкурсе.

Виктор Ереклинцев является главой Центрального района южноуральской столицы с декабря 2013-го года. До этого (с июня 2011-го) он возглавлял управление культуры Челябинска.

Также (в начале 2000-х) чиновник работал начальником отдела управления организационной и контрольной работы администрации Челябинской области.