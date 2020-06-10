«Ариант» фигурирует в уголовном деле об афере на 187 миллионов рублей

Прокуратура Челябинской области назвала сумму, которая причинена бюджету в результате хищения 187 миллионов рублей. Речь идет о возмещении НДС на счета фирмы «Ариант» по заведомо ложным сведениям, предоставленным в налоговую инспекцию.

В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что неустановленное лицо из числа руководства ООО «Агрофирма Ариант», не имеющее законные основания для получения возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, представило в налоговый орган недостоверные сведения.

«Должностными лицами налогового органа принято решение о выплате возмещения, денежные средства перечислены на расчетный счет организации. В результате преступных действий неустановленным лицом из числа руководства ООО «Агрофирма Ариант», путем обмана похищены бюджетные средства на сумму более 187 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного чести четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».