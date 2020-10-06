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Автоледи, которая сбила трех детей на скутере в Чебаркульском районе, отправили под домашний арест

Происшествия
Сегодня, 11:42
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Автор: 
Инна Шемаева

Чебаркульский городской суд (Челябинская область) избрал меру пресечения в виде домашнего ареста местной жительнице, совершившей ДТП, в котором пострадали трое детей. В нем погиб 10-летний мальчик.

Чебаркульской городской прокуратурой поддержано ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 29-летней жительнице села Кундравы, обвиняемой в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого ею было совершено столкновение с мопедом, на котором двигались трое детей, один из них погиб.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, с учетом того, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло третьего октября на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района.

29-летняя женщина, находившаяся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбила детей 11, 10 и 3 лет, которые ехали на мопеде. В результате ДТП 10-летний мальчик умер на месте. Остальные с переломами и ушибами доставлены в больницу.

После совершения ДТП автоледи уехала с места происшествия, но впоследствии была задержана.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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