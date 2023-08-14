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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.08.2023

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13.08.2023

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14.08.2023

Отряд кораблей Северного флота приступил к походу по морям Северного Ледовитого океана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.08.2023

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14.08.2023

Справедливороссы в Заксобрании готовят законопроект о возвращении прямых выборов глав
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Украинский беспилотник ночью вновь пытался атаковать объекты в Белгородской области
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Александр Бастрыкин
Градостроительство и архитектура
Происшествия
14.08.2023 10:00
Фото: СК РФ

Бастрыкин держит на контроле проверку по жалобам челябинцев о нарушениях в сфере градостроительства и землепользования

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей Челябинска, не согласных с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования, о чем сообщается в комментариях в аккаунте Информационного центра Следственного комитета России в ВК.

«С 2011 года несколько участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры, переданы в частную собственность, на них построены коммерческие объекты. Кроме того, проходит процедуру публичных слушаний проект схемы зонирования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов», - сообщил Информационный центр СКР в воскресенье, 13 августа, указав, что в следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю регионального следственного управления СКР Петру Решетникову Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах.

В комментариях к данному посту в телеграм-канале Информационного центра СКР челябинцы пишут следующее:

«И не только частных!!! Каким-то чудным образом девяти-десятиэтажные дома тоже попадают под этот беспредел! Помимо этого, девяти-десятиэтажные здания указаны как дома средней этажности (до восьми этажей). Кто -то научился попирать закон»;

«Не ряд частных домов, а несколько поселков»;

«Оказывается, наши любимые депутаты приняли закон об реновации, с которым мы бороться не сможем. Фактически - отменили частную собственность на жилье. Поэтому наши вполне новые дома ИЖС попадают под снос, и построят многоэтажки. Это же большие деньги! Да еще и у озера Смолино. Лакомый кусочек. Причем генеральный план приняли без нас, никого не уведомив (это спорное утверждение – прим.). А если не согласны, «подайте сегодня заявление до конца дня» (речь о публичных слушаниях по новым правилам землепользования и застройки Челябинска, которые состоялись десятого августа, - представители власти сообщили жителям, что они могут высказать свое мнение по проекту до конца дня в письменном виде – прим). Кто бы успел это сделать?»;

«На данный момент лично мои права пока никак не нарушены, потому что мой дом пока в желтой зоне ИЖС. Но на публичных слушаниях было сказано, что генеральный план - гибкий, и в любой момент может корректироваться как в пользу жильцов, так и обратно. Наше право на частную собственность никак не защищено. А половина поселка, где я живу, уже перекрашено в зону многоэтажного строительства, то есть через некоторое время их снесут и не спросят согласия, так как генеральный план важнее, это же реновации! Ну а потом и за нас возьмутся. Потому что мы в зоне подтопления еще к тому же. Любая многоэтажка рядом - это вода в подвале и в доме. Будем вынуждены сами съезжать»;

«В данном случае весь частный сектор Ленинского района Челябинска находится в зоне подтопления. По всей территории есть ограничения по строительству, но администрация города совместно с депутатами решает необоснованно, что эта территория может быть зоной многоэтажной застройки!!! Тогда как данная территория - исторически сложившаяся индивидуальная жилая застройка! Участки там поставлены на кадастровый учет с 40-х годов!!! При этом уже сейчас часть территории затоплена от застройки других МКД! Пока администрация не проведет мероприятия инженерной защиты по всему району, у нее нет права присваивать многоэтажную зону! Налицо - превышение должностных полномочий, халатность (и так далее) в действиях администрации и депутатов!».

На эти комментарии отреагировали и в Информационном центре СКР, и в СУ СК России по Челябинской области, пообещав, что представленные сведения будут проверены и учтены при принятии процессуального решения в рамках проводимой проверки, что следователи принимают все меры к установлению обстоятельств произошедшего и восстановлению нарушенных прав граждан. Кроме того, жителям Челябинска, сделавшим такие громкие и серьезные заявления, в Информационном центре СКР предложили - для оказания содействия в разрешении сложившейся ситуации - изложить свои доводы подробно и последовательно - в личном диалоге.

Напомним, новые ПЗиЗ было решено доработать в том числе в интересах исторической застройки.

В настоящее время со всеми обращениями челябинцев, поступивших во время публичных слушаний, работает комиссия по подготовке правил землепользования и застройки. Все обращения будут рассмотрены до 17 августа.

Ранее, до публичных слушаний депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина сообщила о встрече с Петром Решетниковым по теме манипуляций с прилегающими к уникальному памятнику природы – Челябинскому городскому бору земельными участками, на которые посягают застройщики. О том, что Петр Решетников держит ситуацию на контроле, депутат сообщила и на публичных слушаниях по новым ПЗиЗ. При этом заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская подчеркнула на слушаниях, что заявления о посягательстве со стороны мэрии на бор – ошибочны и действительности не соответствуют.

После проведения публичных слушаний, признанных состоявшимися, в мэрии сообщили, что созданию проекта правил предшествовала огромная работа. Были проведены анализ всей территории мегаполиса, социследования, консультации жителей, аналитическая работа.

«Представлений проект является «живым» документом, поэтому все поступившие замечания и предложения людей будут внимательно рассмотрены и внесены в итоговый проект. Всего за время проведения публичных слушаний поступило более 1000 обращений горожан», - рассказали в мэрии после слушаний.

Автор: Eвгения Александрова
Александр Бастрыкин
Градостроительство и архитектура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)

10.08.2023 22:59

После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

10.08.2023 21:09

В Челябинске с 5 по 10 сентября состоятся спектакли театра «НитьЯ»

10.08.2023 20:52

Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде

10.08.2023 20:23

Два человека погибли и двое ранены в результате обстрела села в Брянской области

10.08.2023 20:13

Реконструкция теплотрассы повлияет на движение по проспекту Победы в Челябинске

10.08.2023 20:01

Александр Астахов призвал «управляйки» Челябинска оперативно ремонтировать протекающие крыши

10.08.2023 20:00

В Челябинской области 11 августа температура воздуха понизится, осадки прекратятся

10.08.2023 19:48

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

10.08.2023 19:31

В Челябинске закроют движение по улице Свободы

10.08.2023 19:00

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися

10.08.2023 18:44

В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов

10.08.2023 17:50

Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани

10.08.2023 17:40

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек

10.08.2023 17:05

Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей

10.08.2023 16:40

Строители Челябинской области вносят весомый вклад в развитие региона

10.08.2023 16:24

На Аркаим впервые приедет «Пушкин»

10.08.2023 16:08

Лучшие строители Челябинской области отмечены наградами Законодательного собрания

10.08.2023 14:45

В Верхнем Уфалее открылся офис регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

10.08.2023 14:44

Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой

10.08.2023 14:23

Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться

10.08.2023 14:16

Два района Челябинска защитят от клещей

10.08.2023 13:52

В Копейске загорелся пристрой производственного цеха

10.08.2023 13:00

На Шемахинском карстовом поле обустроят экологическую тропу

10.08.2023 12:53

Ремонт стартера и генератора в условиях сервисной станции — технические особенности

10.08.2023 12:39

Челябинск направит специальный казначейский кредит на модернизацию ЖКХ

10.08.2023 12:12

Вся музыка онлайн: преимущества прослушивания и скачивания музыки в интернете

10.08.2023 12:08

Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию

10.08.2023 11:58

Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»

10.08.2023 11:28

Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться

10.08.2023 11:23

Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана

10.08.2023 11:20

Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области

10.08.2023 11:05

В челябинском роддоме открылась новая «семейная» палата

10.08.2023 10:45

В Челябинск прибыл мобильный туристско-информационный центр Москвы

10.08.2023 10:31

Смертельное ДТП с большегрузами на М-5 произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум»

10.08.2023 10:27

До Таганая добрались прожорливые богомолы

10.08.2023 10:25

Сохранность имущества на пляжах Челябинска обеспечивают камеры