Бастрыкин держит на контроле проверку по жалобам челябинцев о нарушениях в сфере градостроительства и землепользования

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей Челябинска, не согласных с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования, о чем сообщается в комментариях в аккаунте Информационного центра Следственного комитета России в ВК.

«С 2011 года несколько участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры, переданы в частную собственность, на них построены коммерческие объекты. Кроме того, проходит процедуру публичных слушаний проект схемы зонирования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов», - сообщил Информационный центр СКР в воскресенье, 13 августа, указав, что в следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю регионального следственного управления СКР Петру Решетникову Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах.

В комментариях к данному посту в телеграм-канале Информационного центра СКР челябинцы пишут следующее:

«И не только частных!!! Каким-то чудным образом девяти-десятиэтажные дома тоже попадают под этот беспредел! Помимо этого, девяти-десятиэтажные здания указаны как дома средней этажности (до восьми этажей). Кто -то научился попирать закон»;

«Не ряд частных домов, а несколько поселков»;

«Оказывается, наши любимые депутаты приняли закон об реновации, с которым мы бороться не сможем. Фактически - отменили частную собственность на жилье. Поэтому наши вполне новые дома ИЖС попадают под снос, и построят многоэтажки. Это же большие деньги! Да еще и у озера Смолино. Лакомый кусочек. Причем генеральный план приняли без нас, никого не уведомив (это спорное утверждение – прим.). А если не согласны, «подайте сегодня заявление до конца дня» (речь о публичных слушаниях по новым правилам землепользования и застройки Челябинска, которые состоялись десятого августа, - представители власти сообщили жителям, что они могут высказать свое мнение по проекту до конца дня в письменном виде – прим). Кто бы успел это сделать?»;

«На данный момент лично мои права пока никак не нарушены, потому что мой дом пока в желтой зоне ИЖС. Но на публичных слушаниях было сказано, что генеральный план - гибкий, и в любой момент может корректироваться как в пользу жильцов, так и обратно. Наше право на частную собственность никак не защищено. А половина поселка, где я живу, уже перекрашено в зону многоэтажного строительства, то есть через некоторое время их снесут и не спросят согласия, так как генеральный план важнее, это же реновации! Ну а потом и за нас возьмутся. Потому что мы в зоне подтопления еще к тому же. Любая многоэтажка рядом - это вода в подвале и в доме. Будем вынуждены сами съезжать»;

«В данном случае весь частный сектор Ленинского района Челябинска находится в зоне подтопления. По всей территории есть ограничения по строительству, но администрация города совместно с депутатами решает необоснованно, что эта территория может быть зоной многоэтажной застройки!!! Тогда как данная территория - исторически сложившаяся индивидуальная жилая застройка! Участки там поставлены на кадастровый учет с 40-х годов!!! При этом уже сейчас часть территории затоплена от застройки других МКД! Пока администрация не проведет мероприятия инженерной защиты по всему району, у нее нет права присваивать многоэтажную зону! Налицо - превышение должностных полномочий, халатность (и так далее) в действиях администрации и депутатов!».

На эти комментарии отреагировали и в Информационном центре СКР, и в СУ СК России по Челябинской области, пообещав, что представленные сведения будут проверены и учтены при принятии процессуального решения в рамках проводимой проверки, что следователи принимают все меры к установлению обстоятельств произошедшего и восстановлению нарушенных прав граждан. Кроме того, жителям Челябинска, сделавшим такие громкие и серьезные заявления, в Информационном центре СКР предложили - для оказания содействия в разрешении сложившейся ситуации - изложить свои доводы подробно и последовательно - в личном диалоге.

Напомним, новые ПЗиЗ было решено доработать в том числе в интересах исторической застройки.

В настоящее время со всеми обращениями челябинцев, поступивших во время публичных слушаний, работает комиссия по подготовке правил землепользования и застройки. Все обращения будут рассмотрены до 17 августа.

Ранее, до публичных слушаний депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина сообщила о встрече с Петром Решетниковым по теме манипуляций с прилегающими к уникальному памятнику природы – Челябинскому городскому бору земельными участками, на которые посягают застройщики. О том, что Петр Решетников держит ситуацию на контроле, депутат сообщила и на публичных слушаниях по новым ПЗиЗ. При этом заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская подчеркнула на слушаниях, что заявления о посягательстве со стороны мэрии на бор – ошибочны и действительности не соответствуют.

После проведения публичных слушаний, признанных состоявшимися, в мэрии сообщили, что созданию проекта правил предшествовала огромная работа. Были проведены анализ всей территории мегаполиса, социследования, консультации жителей, аналитическая работа.

«Представлений проект является «живым» документом, поэтому все поступившие замечания и предложения людей будут внимательно рассмотрены и внесены в итоговый проект. Всего за время проведения публичных слушаний поступило более 1000 обращений горожан», - рассказали в мэрии после слушаний.