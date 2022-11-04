Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

Миллион рублей за ненадлежащие медицинские услуги получит пациент городской больницы Златоуста (Челябинская область). Приговор суда вступил в силу.

Истец просил в три раза больше. Поводом послужил постинъекционный абсцесс после курса химиотерапии. После уколов “мужчина испытывал жжение, боль, в областях введения препарата появились покраснения и отеки, на что сотрудники медицинского учреждения внимание не обращали, лечение не назначали” (запись в материалах дела).

Поле выписки отвратительное самочувствие заставило мужчину обратиться в другое медучреждение, уже в городе Миассе. где были зафиксированы ожоги внутренних поверхностей предплечий, а через несколько дней его экстренно госпитализировали с диагнозом “гнойно-некротические постинъекционные раны предплечий”.

Чтобы поставить пациента на ноги, потребовался месяц стационарного лечения, но последствия сказывались на его здоровье и дальше в виде болей, малоподвижности локтевых сгибов и дефектов тканей.

Миасский городской суд, установил, что пациенту неверным способом вводили препарат для химиотерапии, и не была назначена дополнительная терапия, снижающая локальное повреждающее действие химиопрепаратов”.

В итоге по иску о защите прав потребителя был вынесен вердикт в пользу истца. Суд обязал ГБУЗ «ГБ г. Златоуста» выплатить пострадавшему миллион рублей.