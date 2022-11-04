03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
03.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
03.11.2022
Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области
03.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)
03.11.2022
В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14
03.11.2022
Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной
Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда
Истец попал из одной больницы в другую с постинъекционным абсцессом
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022