Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию

В Чебаркульском районе (Челябинская область) полицейские у местного жителя изъяли более килограмма конопли. Он спокойно выращивал их на своем частном подворье. А сейчас также спокойно отправиться в колонию на десять лет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Чебаркульский» на территории частного подворья в Чебаркульском районе обнаружены кусты конопли, а также высушенные части каннабиса.

«Наркосодержащие растения мужчина выращивал в яме в гараже и в теплице. Он использовал специальные семена и оборудование, приобретенные посредством сети Интернет, чтобы вырастить сорта, содержащие наибольшее количество наркотических веществ. Из оборудованных вентиляцией, таймерами и лампами помещений, сотрудниками полиции изъяты 22 куста конопли и высушенные части растений общей массой 1280 граммов, а также различные приспособления, посуда, которые использовались для изготовления наркотических средств», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела.