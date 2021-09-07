07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
07.09.2021
«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
07.09.2021
Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
01.09.2021
Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах
31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
24.08.2021
Вместо «легкого» заработка два молодых парня из Магнитогорска могут заработать пожизненное лишение свободы
05.08.2021
Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021