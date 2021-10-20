Челябинец, подозреваемый в отравлении медведей, не работал в зоопарке

Полиция Челябинска продолжает необходимые следственные мероприятия с подозреваемым в отравлении мышьяком медведей в городском зоопарке. Изначально была информация, что, возможно, это сделал сотрудник зверинца, обиженный за увольнение. Она не подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску, подозреваемый в отравлении медведей в зоопарке никогда не работал. С ним сейчас работают следователи, выясняются мотивы преступления.

Напомним, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан и Маша. Причиной гибели бурых медведей стало отравление мышьяком. Ветеринары боролись сутки за жизни животных, но, увы, спасти косолапых не удалось.

Возбуждено уголовное дело.