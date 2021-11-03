03.11.2021
В Челябинской области откроют Школу гостеприимства
03.11.2021
Пункт вакцинации от ковида в «Юности» Челябинска продолжит работу по 21 ноября
03.11.2021
Челябинка ответит за издевательства над своими детьми
03.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады - «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
03.11.2021
Жителя Челябинской области будут судить за жестокое убийство школьницы 19-летней давности
03.11.2021
За сутки выявлено 539 заболевших ковидом южноуральцев, умерло 30 жителей
Челябинка ответит за издевательства над своими детьми
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021