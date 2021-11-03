Челябинка ответит за издевательства над своими детьми

Жительница Челябинска ответит в суде за жестокое обращение со своими малолетними детьми. Горожанка не кормила дочек, девочек двух и шести лет, и оставляла обеих малышек одних дома.

По версии следствия, нерадивая мать, уходя на работу, не оставляла детям еду, не водила в детские дошкольные учреждения, в домашних условиях развитием дочерей не занималась, на учет в медицинское учреждение по месту проживания не ставила, применяла жестокость и недопустимые методы воспитания по отношению к шестилетней девочка, причиняя ей телесные повреждения.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в августе 2021-го года женщина оставила детей в квартире в антисанитарных условиях, при этом в момент их обнаружения на двухлетней дочери отсутствовала одежда.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска.