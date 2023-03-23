Челябинские полицейские ищут «манхэттеновского стрелка»

В Челябинске сотрудники полиции устанавливают личность человека, открывшего стрельбу в жилом комплексе «Манхэттен».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова, два обращения от жителей дома по улице Набережная Героя России Сергея Кислова поступили в полицию 19 марта.

К настоящему моменту установлено, что стрелял неизвестный холостыми, из охолощенного оружия, то есть реальной угрозы для окружающих не представлял.

Стражи порядка продолжают проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят мероприятия по установлению личности стрелка.

Напомним, в январе этого года от пуль неизвестного пострадали окна жильцов микрорайона «Академ Риверсайд». Правоохранители сработали оперативно – 19-летний виновник переполоха был установлен и задержан в короткие сроки. Безработный парень стрелял из пневматики. В содеянном раскаялся.