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Челябинского юриста, задержанного силовиками, предупреждали, что против него готовятся провокации

Происшествия
Сегодня, 10:55
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске силовиками задержан юрист-эколог Владимир Казанцев, который выступал в судах по экологическим спорам, в частности, по строительству Томинского ГОКА. Мера пресечения правозащитнику будет избрана в ближайшие дни.

Как сообщили в социальной сети в группе Томинского ГОКа, еще неделю назад Казанцева предупредили, что против него готовится провокация. По одной информации, причиной задержания может стать обвинение в мошенничестве.

«На данный момент, два представителя фирмы, которая пользовалась его услугами, дали против него показания. Они заявили, что якобы он взял с них деньги с целью подкупа судьи. Это не соответствует действительности и основная задача закрыть Владимира с целью недопустить его участия в судебном процессе по Томинскому ГОКу. Ко всему прочему, данная фирма зарегистрирована в Екатеринбурге», - сообщила соратница задержанного адвоката Анастасия Мерзлова.

Есть и другая возможная версия задержания Владимира Казанцева. 11 сентября должно состояться заседание в Арбитражном суде по Томинскому ГОКу, на которое вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу.

«Владимиром Казанцевым поставлена под сомнение подпись одного из экспертов. Представлены доказательства этого, что ставит под сомнение саму экспертизу. До этого в вызове экспертов в суд было дважды отказано. На саму судебную экспертизу представлена рецензия, выполненная экспертной организацией. Рецензия ставит под сомнение Заключение судебной экспертизы. Все это, по моему мнению, и дало толчок вчерашним событиям. Методы РМК всем нам хорошо знакомы. Силовики очень торопятся. Дело явно сфабриковано», - сообщила активистка общественного движения Надежда Вертяховская.

Решение по вынесению меры пресечения в отношении Казанцева будет происходить в суде Центрального района, ориентировочно либо сегодня вечером, либо в пятницу утром.

В региональном полицейском главке от комментариев воздержались.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Владимир Казанцев
Томинский ГОК
Челябинск
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