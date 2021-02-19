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Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе

Чиновников, которые строили коттеджи вместо детского лагеря на озере Увильды, освободили от наказания. Сегодня, 19 февраля, Челябинский областной суд оставил в силе постановление Аргаяшского суда об освобождении от уголовного преследования в связи с истечением срока давности.

«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ильи Пруцких, Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, оставив без изменения постановление Аргаяшского районного суда 9 ноября 2020 года, - рассказала руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская. - Этим постановлением уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемых было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

Экс-директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцкого обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему начальнику управления культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову и бывшему директору муниципального учреждения культуры «Спартак» Андрею Григорьеву инкриминировали пособничество в мошенничестве (ч.5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следственного комитета, в 2009-2010 годы все трое совместно с бывшим замгубернатора региона Александром Уфимцевым через обман получили право на использование лесного участка на озере Увильды якобы для строительства детского лагеря. По факту там были построены коттеджи. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

«Суд первой инстанции установил, что предусмотренный законом 10-летний срок давности по тяжкому преступлению истек 12 мая 2020 года. Прокурор подал апелляционное представление в областной суд, просил отменить постановление районного суда. Но областной суд оставил представление без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - озвучила Евгений Нациевская.

Добавим, что Александр Уфимцев скрылся от следствия.