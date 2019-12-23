Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр» Игоря Галичина, который обвиняется в халатности, повлекшей в 2018 году наступление в городе мусорного коллапса, направлено на новое рассмотрение в новом составе суда.

Сегодня, 23 декабря, Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора об отмене постановления Советского районного суда Челябинска от 7 ноября 2019 года о возвращении уголовного дела в отношении Игоря Галичина прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Как сообщили в пресс-службе областного суда, суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», седьмого ноября дело о мусорном коллапсе, фигурантом которого является бывший директор муниципального унитарного предприятия «ГорЭкоЦентр» Игорь Галичин, вернули прокурору. По мнению судьи, обвинение, предъявленное Игорю Галичину органами предварительного следствия, не конкретизировано.

Напомним, осенью 2018-го года в Челябинске случился печально знаменитый мусорный коллапс (контейнерные площадки в столице Южного Урала утонули в коммунальных отходах). Подрядчики от ГорЭкоЦентра по разным причинам отказались вывозить мусор. Некоторые из них объясняли свое решение экономической нецелесообразностью - после закрытия челябинской городской свалки мусор нужно было перевозить на временный полигон в Полетаево, что удлинило путь доставки отходов.