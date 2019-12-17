Депутат Сергей Селещук, давший взятку Тефтелеву, потерял должность в Думе Челябинска
Происшествия
Сегодня, 12:45
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Сегодня, 17 декабря, народные избранники на заседании Думы Челябинска рассмотрели заявление депутата Сергея Селещука об освобождении его от должности руководителя комиссии по бюджету. Заявления о сложении депутатских полномочий от него не поступало.

 

Челябинские депутаты единогласно проголосовали за освобождение Сергея Селещука от должности руководителя комиссии по бюджету. Как отметил председатель городской Думы Андрей Шмидт, ранее соответствующее решение по Селещуку было рассмотрено на заседании фракции «Единая Россия».

«Заявление Сергей Селещук написал вечером 16 декабря. Я предполагаю, что это связано с уголовным процессом.  Заявление от Селещука о сложении депутатских полномочий не поступало. Депутаты уважают решение Сергея Иосифовича, это его личное дело, поэтому все проголосовали «за». Работа комиссии на этом не остановится.  Мы найдем человека на его место. На ближайшем заседании Думы будет рассмотрена новая кандидатура руководителя комиссии по бюджету», - сказал Андрей Шмидт.

 Напомним, депутат городской Думы Сергей Селещук проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальник управления Евгения Пашкова. Им инкриминируется получение откатов при заключении контракта на строительство школы в микрорайоне «Парковый». Обвиняемые в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Депутат Челябинской Думы Сергей Селещук и передал взятку. Именно он и дал показания против бывших чиновников.

До 11 февраля экс-чиновники пробудут в СИЗО. Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

 Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
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