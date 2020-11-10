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Девочки из Красноармейского района, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, находятся в больнице

Происшествия
Сегодня, 10:50
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Автор: 
Инна Шемаева

Министерством социальных отношений Челябинской области продолжается проверка деятельности служб сопровождения системы социальной защиты населения Красноармейского района в части защиты прав и соблюдения интересов детей, проживавших в приемной семье. Девочки, пострадавшие от сексуального насилия со стороны приемного отца, находятся в больнице. Им требуется медицинское наблюдение.

Как сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона, проверка органов соцзащиты продолжается.  По ее итогам будут приняты управленческие решения.
В настоящее время девочки находятся в больнице, так как им требуется медицинское наблюдение. С детьми сейчас работают психологи, чтобы оценить их состояние.

«В дальнейшем будем смотреть готовность детей воспитываться в другой замещающей семье, также работаем по установлению родственных связей, возможно, найдутся родные, готовые забрать девочек. В любом случае мы будем действовать исключительно в интересах детей и максимально постараемся, чтобы они воспитывались в семье. Пока будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе, они будут находиться в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», силовики арестовали 61-летнего мужчину из Красноармейского района, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними приемными дочерями. Всего их в семье было шестеро. Возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российский Федерации – «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина арестован.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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