Двум южноуральцам, которые перепутали дверь с окном, понадобилась помощь спасателей

Помощь спасателей понадобилось двум жителям Челябинской области. Один из них решил попасть домой через окно, а вторая жительница региона таким же образом решила выйти из дома.

Один из случаев произошел в Троицке. Спасателям поступил звонок от очевидцев, заметивших бабушку на карнизе балкона на четвертом этаже жилого дома.

К месту ЧП прибыли все службы - спасатели областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны, бригада скорой медицинской помощи.

«К счастью, пожилая женщина прислушалась к советам и самостоятельно вернулась обратно в квартиру. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью бабушки ничего не угрожает, спасатели и пожарные поднялись по автолестнице внутрь квартиры, дождались возвращения родственницы и передали пострадавшую врачам», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Второй случай произошел в Златоусте. Мужчина застрял на большой высоте фасада жилого дома. Его нога оказалась заблокированной между газовой трубой и стеной.

Выяснилось, что мужчина не нашел ключи от дома и решил, никого не беспокоя в поздний час, вернуться в квартиру через окно.

«Режим скрытности был нарушен, когда нога соскользнула и намертво застряла между стеной и трубой газопровода. К счастью, для деблокировки конечности, прибегать к помощи специнструмента не потребовалось», - рассказали в ПСС региона.

Поддерживая мужчину одновременно с двух сторон, спасатели помогли освободить ногу и подняли пострадавшего в квартиру.