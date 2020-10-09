ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Гаттаров подает в суд на Тефтелева

Политика
Сегодня, 13:51
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подает в суд на эк-главу Челябинска Евгения Тефтелева, который в суде дал показания против него. Иск касается защиты чести и достоинства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Руслан Гаттаров, его юристы готовят исковое заявление о защите чести и достоинства. По его словам, показания, которые дал против него Евгений Тефтелев не соответствуют действительности.

Напомним, восьмого октября, в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки.

Также бывший мэр Челябинска дал показания в отношении экс-вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

Тефтелев на суде заявил, что Гаттаров давал прямое указание директору Агентства инвестиционного развития перечислить деньги сторонней организации за оказание конусультационных услуг. Речь идет о сумме порядка 15 миллионов рублей.

Кроме того, экс-глава Челябинске давал показания на действующего мэра города Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

Как сообщил на суде представитель гособвинения, по показаниям Тефтелева уже возбуждены уголовные дела.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Тефтелев коррупция
Происшествия
Вчера, 15:25
Тефтелев рассказал, как брал взятки
Происшествия
07.10.20 17:31
Подельника Тефтелева выпустили из СИЗО
Происшествия
28.08.20 14:48
Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом
Происшествия
27.08.20 14:52
Дело Тефтелева в ближайшее время будет передано в суд
05.10.20 09:37
Текслер: У нас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов
03.10.20 23:08
Алексей Текслер официально избран Секретарем Челябинского регионального отделения ЕР
03.10.20 00:29
Олег Цепкин вновь рекомендован на пост сенатора от Законодательного собрания Челябинской области
03.10.20 00:03
Определены кандидаты на руководящие посты в Заксобрании Челябинской области
30.09.20 15:40
Впервые за 15 лет в Пластовском районе появится новый глава
29.09.20 16:41
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
29.09.20 16:21
Челябинские депутаты считают невозможным проводить публичные слушания в очной форме
29.09.20 16:20
Депутаты изменили устав Челябинска
29.09.20 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
29.09.20 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Среда обитания
Сегодня, 13:46
В Челябинской области появилась своя Желтая река
Общество
Сегодня, 12:02
Челябинская область ставит антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
Новости
Сегодня, 13:53
Общество
В Коркино один техникум закрыт на карантин, один переведен на «удалёнку»
Сегодня, 12:46
Происшествия
В Челябинске лжесоцработники поменяли пенсионеру все его сбережения на билеты «Банка приколов»
Сегодня, 12:38
Федерация
В России спрогнозировали пик вспышки covid-19
Сегодня, 12:15
Общество
Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Сегодня, 11:42
Происшествия
В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин
Материалы рубрики
03.10.20 23:08
Политика
Алексей Текслер официально избран Секретарем Челябинского регионального отделения ЕР
30.09.20 15:40
Политика
Впервые за 15 лет в Пластовском районе появится новый глава
29.09.20 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
29.09.20 16:21
Политика
Челябинские депутаты считают невозможным проводить публичные слушания в очной форме
24.09.20 20:23
Политика
Большинство опрошенных челябинцев считают, что победивший на выборах депутат не должен отказываться от мандата
Теги
Руслан Гаттаров
Евгений Тефтелев
коррупция
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика