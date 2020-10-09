Гаттаров подает в суд на Тефтелева

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подает в суд на эк-главу Челябинска Евгения Тефтелева, который в суде дал показания против него. Иск касается защиты чести и достоинства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Руслан Гаттаров, его юристы готовят исковое заявление о защите чести и достоинства. По его словам, показания, которые дал против него Евгений Тефтелев не соответствуют действительности.

Напомним, восьмого октября, в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки.

Также бывший мэр Челябинска дал показания в отношении экс-вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

Тефтелев на суде заявил, что Гаттаров давал прямое указание директору Агентства инвестиционного развития перечислить деньги сторонней организации за оказание конусультационных услуг. Речь идет о сумме порядка 15 миллионов рублей.

Кроме того, экс-глава Челябинске давал показания на действующего мэра города Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

Как сообщил на суде представитель гособвинения, по показаниям Тефтелева уже возбуждены уголовные дела.