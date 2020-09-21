Экс-мэр Миасса настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК

Экс-мэр Миасса Станислав Третьяков, обвиненный в получении взятки, продолжает настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СКР по Челябинской области Евгения Долгаева о незаконном удержании его в здании следственного комитета.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат экс-мэра Миасса Станислава Третьякова Сергей Колосовский, заявление о требовании возбудить уголовное дело в отношении следователя СКР по Челябинской области Евгения Долгаева было подано сразу в день инцидента – 13 февраля 2020 года. В момент, как он выражается, незаконного задержания его подзащитного.

«Заявление писали по 127 УК – «Незаконное лишение свободы». Согласно статьи 448 УПК в отношении следователя областного СК дело может возбудить только руководитель СК РФ Бастрыкин, соответственно, мы написали заявление на его имя. Там решения до сих пор нет, но, как я понимаю, они это заявление спустили как внепроцессуальное обращение куда-то вниз, чуть ли не самому Долгаеву или его коллеге Дерхо. Обжаловать всю эту карусель мы просто не успеваем», - сообщил адвокат.

«Все поступающие в управление заявления рассматриваются в установленном законом порядке. Если заявитель не согласен с поступившим ему ответом, то он вправе обжаловать его также в установленном законом порядке», - сказал старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.

В феврале адвокат Станислава Третьякова Сергей Колосовский заявил, что в Следственном комитете региона его клиента незаконно лишали свободы.

Следователь сказал Третьякову, что раз адвокат не может приехать, то он будет сидеть в помещении до 18 часов, его не велено выпускать из здания. И только после вмешательства одного из руководителей СК Третьяков смог покинуть помещение.

Эта ситуация освещалась в СМИ. Пресс-служба СК комментировала журналистам, что Третьяков незаконно покинул помещение СК, и впоследствии Третьяков попытался привлечь к ответственности по иску о защите чести и достоинства сотрудника пресс-службы ведомства. Этот процесс в Калининском районном суде он проиграл в минувшую пятницу, 18 сентября.

Теперь адвокат и его подзащитный ждут реакции на свое письмо от СК РФ.