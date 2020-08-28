Экс-мэр Миасса подал иск о защите чести и достоинства к СКР по Челябинской области

В Калининском суде Челябинска вчера, 27 августа, начался процесс по иску экс-мэра Миасса Станислава Третьякова к Следственному комитету по Челябинской области, в частности, к старшему помощнику руководителя ведомства Александру Скорику. Суть иска – защита чести и достоинства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Станислава Третьякова Сергей Колосовский, поводом для иска послужила ситуация, имевшая место в феврале, когда бывшего мэра Миасса незаконно удерживали в помещении СКР по Челябинской области.

«Иск интересен тем, что представитель следственного комитета по Челябинской области отказывается от слов своего пресс-секретаря, сказанных нескольким информагентствам. Я сделал пост на Фейсбуке о незаконном удержании своего клиента. Журналисты обратились за комментарием в СК, а старший помощник руководителя Александр Скорик, замещавший Владимир Шишкова, банально наврал, что такого не было. Мы обратились с иском, а представитель СК принес в суд отзыв, из которого следует, что они, СК, ничего СМИ не говорили», - сообщил Сергей Колосовский.

Напомним, что в феврале адвокат бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки, Сергей Колосовский заявил, что в Следственном комитете региона его клиента незаконно лишали свободы.

В частности, информационному агентству «Федералпресс», Скорик сообщил такую информацию: «Человек находится в статусе обвиняемого. Идут следственные действия, он встает и уходит. Охрана задержала его на посту. Закончатся следственные действия, тогда будет свободен, а во время следственных действий такие вещи недопустимы».

«На суде были Скорик и Шишков. Они заявили, что сотрудники пресс-службы не были в курсе того, что журналистам, которые звонят им, нужна информация для публикации. Представители СКР попросили время для изучения дополнительных материалов. Заседание перенесено на 3 сентября», - добавил Сергей Колосовский.

Никаких материальных исков к СК не заявлено. Колосовский и Третьяков требуют всего лишь опровержения той информации, что бывший мэр Миасса пытался покинуть знание ведомства.

Кроме того, к СКР по Челябинской области адвокат Сергей Колосовский подал еще один иск. Как сообщил защитник Третьякова, в феврале следователь вызывал его подзащитного для проведения каких-то следственных мероприятий, но адвоката при этом в известность не поставил.

«Следователь сказал ему, что раз адвокат не может приехать, то он будет сидеть здесь до 18 часов, его не велено выпускать из здания. Это было незаконное лишение свободы», - добавил Колосовский.

В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области слова адвоката Сергея Колосовского о незаконном лишении свободы его подзащитного в комментарии агентству «Урал-пресс-информ» назвали неправдивыми. Исполняющий на тот момент обязанности старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области Александр Скорик заявил, что такого факта не было.

Теперь Сергей Колосовский хочет оспорить в суде это утверждение. Иск еще будет рассматриваться в Центральном районном суде.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года в порядке статьи 91 УПК РФ. Задержание произошло в кабинете действующего мэра города Григория Тонких. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.