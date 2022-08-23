Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников

Прокуратура Верхнеуральского района (Челябинская область) направила в суд уголовные дела в отношении бывших сотрудников отдела военного комиссариата Верхнеуральского и Нагайбакского районов Челябинской области за получение взяток от призывников.

Бывшие сотрудники южноуральских военкоматов обвиняются по статьям «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере» и «Подделка официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования»,

«По версии следствия фельдшер и начальник отделения отдела военного комиссариата в период с 2016 по 2021 год получили от призывников взятки на сумму свыше двух с половиной миллионов рублей за освобождение от призыва на военную службу путем подделки медицинский заключений», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На имущество обвиняемых и денежные средства на банковских счетах в размере свыше полутора миллиона рублей наложен арест.

С одной из обвиняемых в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовные дела направлены в Верхнеуральский районный суд.