Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО

Продлена мера пресечения в виде ареста экс-участнику проекта «Дом-2» Альфреду Джавадову, которого обвиняют в хулиганстве и мошенничестве. До середины апреля он пробудет в СИЗО.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, Альфред Джавадов 18 ноября 2022 года, находясь в помещении ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда в Челябинске, выстрелил в посетителя из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия» (так представители силовых органов официально описали газовый пистолет).

Кроме того, на следующий день, находясь в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК «Космос», экс-участник проекта «Дом-2» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции присвоил себе 30 тысяч рублей.

«Центральный районный суд г.Челябинска суд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога, удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей до 17 апреля 2023 года», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ранее Альфред Джавадов попытался выйти из СИЗО под залог в полмиллиона рублей. Челябинский областной суд отказал в таком ходатайстве.