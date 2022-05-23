Хитрый челябинец вызвал эвакуатор для транспортировки украденной им легковушки в пункт металлоприема

Полицейские Челябинска в ходе работы по заявлению о хищении отечественного транспортного средства раскрыли кражу легкового автомобиля и пресекли незаконную деятельность пункта приема металла.

С заявлением в органы внутренних дел Челябинска о хищении автомашины ГАЗ-3110 обратилась местная жительница 1970-го года рождения. Сумма причиненного ущерба составила около 50-ти тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области, преступление раскрыли сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Курчатовский», задержав по подозрению в совершении противоправного деяния неработающего, ранее судимого за совершение имущественных преступлений челябинца 1996-го года рождения.

«Полицейские установили, что подозреваемый, находясь на парковочной территории у дома по улице Чайковского, вызвал эвакуатор с целью перевозки чужого транспортного средства до пункта приема металлолома. Перед приездом автопогрузчика подозреваемый сменил на «Волге» госномера, на которые у него имелись документы, чтобы не вызвать подозрение у водителя эвакуатора. Впоследствии похищенное имущество мужчина сдал на металлолом», - рассказали в региональном полицейском главке.

Похищенное транспортное средство было обнаружено в ходе одного из регулярно проводимых стражами порядка рейдов по точкам металлоприема. Полицейские установили, что проверенный пункт работает нелегально. В отношении сотрудника пункта за осуществление предпринимательской деятельности без обязательной лицензии составлен административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

В настоящее время проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности данного пункта.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».