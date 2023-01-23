Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) 12-летнему мальчику понадобилась помощь спасателей. Играя с наручниками, он лишился свободы.

Мальчишки во время прогулки нашли на улице настоящие наручники. Ко всеобщей радости их можно было даже примерить – находка была с ключами.

Но замок на наручниках оказался нерабочими, о чем узнали подростки поздно, когда один из добровольцев уже был в «браслетах».

«Снять наручники пытались сами – не получилось, пришли домой, но и папа оказался бессилен, спустя несколько часов родители пострадавшего были вынуждены обратиться за помощью к спасателям», - сообщили в поисково-спасательной службе регионе.

Дежурная смена магнитогорского отряда, прибыв на вызов, при помощи болтореза разрезали наручники и освободили 12-летнего подростка.