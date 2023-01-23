23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
23.01.2023
Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
23.01.2023
Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
23.01.2023
Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых
23.01.2023
В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»
23.01.2023
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
17.01.2023
В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
02.11.2022
В Челябинске спасли восемь собак, хозяйка которых умерла дома
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023