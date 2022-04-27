К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка

Школьники поселка Локомотивный (Челябинская область) во время прогулки на перемене обнаружили греющуюся на асфальте гадюку. Дети продемонстрировали хорошие знания правил безопасности – не беспокоили змею, аккуратно обходили стороной и сообщили о «гостье» учителям школы.

Спасатели локомотивного отряда ПСС Челябинской области прибыли на место происшествия и обследовали весь пришкольный участок. Когда змею обнаружили в кустах у здания школы, то поймали при помощи «удавки» и, посадив в мешок, вывезли за пределы города.

Как сообщает челябинское региональное отделение «РОССОЮЗСПАС»,

большинство змей предпочитают избегать прямого контакта и не атаковать первыми. Поэтому во избежание укусов самым лучшим помощником будет внимательность и в черте города, и при выходе на природу. Если встречи избежать не удалось, то, если это произошло на природе, отойти в сторону, а при обнаружении в городе, то обратиться за помощью к профессионалам.