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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площади Революции сегодня, 27-го апреля, состоится тренировка торжественного построения войск
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Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
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27.04.2022

Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка

Школьники поселка Локомотивный (Челябинская область) во время прогулки на перемене обнаружили греющуюся на асфальте гадюку. Дети продемонстрировали хорошие знания правил безопасности – не беспокоили змею, аккуратно обходили стороной и сообщили о «гостье» учителям школы.

Спасатели локомотивного отряда ПСС Челябинской области прибыли на место происшествия и обследовали весь пришкольный участок. Когда змею обнаружили в кустах у здания школы, то поймали при помощи «удавки» и, посадив в мешок, вывезли за пределы города.

 

Как сообщает челябинское региональное отделение «РОССОЮЗСПАС»,
большинство змей предпочитают избегать прямого контакта и не атаковать первыми. Поэтому во избежание укусов самым лучшим помощником будет внимательность и в черте города, и при выходе на природу. Если встречи избежать не удалось, то, если это произошло на природе, отойти в сторону, а при обнаружении в городе, то обратиться за помощью к профессионалам.

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В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»