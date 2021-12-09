К ситуации в селе Варна, где гимназисты учатся в верхней одежде и под «дождем», подключилась прокуратура

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по информации о нарушениях законодательства при организации образовательного процесса в гимназия имени Карла Орфа в селе Варна, отреагировав на прозвучавшее вчера, восьмого декабря, в ходе «Прямой линии» главы региона Алексея Текслера видеообращения педагогов и школьников.

Напомним, учителя и гимназисты попросили губернатора о помощи в проведении ремонта учебного заведения, рассказав, что в здании протекает крыша, из старых окон сильно дует, и иногда ученикам приходится грызть гранит науки в верхней одежде, да еще и под аккомпанемент капель воды с потолка. Алексей Текслер поручил ответственным за организацию образовательного процесса лицам принять срочные меры.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура региона в ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов проверит исполнение законодательства о комплексной безопасности, в том числе на предмет соблюдения в гимназии села Варна требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации образовательного процесса.

«При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», - отметила Наталья Мамаева.